Sohn entführt: Mutter nach vier Jahren in Haft

Mutter in Justizanstalt eingeliefert

Jetzt führten die intensiven Nachforschungen zum Erfolg. Desiree Jaqueline K. (36) konnte im Bezirk Güssing festgenommen werden. Laut Landespolizeidirektion war die Mutter mit ihrem Kind die vergangenen Jahre in verschiedenen Ländern Europas aufhältig und ist immer woanders untergetaucht. Nach der Festnahme erfolgte die Einlieferung in die Justizanstalt Eisenstadt.