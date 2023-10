Zoran Barisic nach Derby: „Habe mich gegeißelt“

Was fast so klingt, als würde er sich selbst anzählen. Aber so versucht sich Barisic vor seine Schützlinge zu stellen, ihnen den Druck zu nehmen. Eine Trainerdiskussion kann man in Hütteldorf trotz Rapids Formschwankungen ausschließen. Davon geht auch Barisic aus: „Wir haben gewusst, dass es ein hartes Jahr wird, wir im Umbruch sind. Es ist ein Prozess. Aber der Glaube an uns ist voll da.“