LIVE ab 17 Uhr: FK Austria Wien gegen den SK Rapid

„Es ist für beide Vereine gerade nicht einfach, weil es in der Tabelle nicht so gut ausschaut“, gestand Rapids-Offensivmann Marco Grüll Anfang der Woche in Sky. Auch die zehn Punkte von Grün-Weiß sind kein Ruhmesblatt, vier Partien wartet man auf einen „Dreier“. Der mühsame Cuperfolg bei Regionalligist Gurten am Mittwoch in der Verlängerung taugte nur bedingt als Muntermacher.