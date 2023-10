Sebastian Ofner in Shanghai in der zweiten Runde

Sebastian Ofner ist beim Tennis-Masters-1000-Turnier in Shanghai in die zweite Runde eingezogen. Der Steirer besiegte zum Auftakt des Hartplatz-Events am Donnerstag den Peruaner Juan Pablo Varillas 7:6(3), 7:6(6) und trifft nun auf den Weltranglisten-Zwölften Tommy Paul (USA).