Tennisprofi schießt Schiri ab - disqualifiziert!

In der Qualifikation für das ATP-Turnier in Shanghai führte der Australier in der Partie gegen den Italiener Stefano Napolitano mit 6:5 im Tiebreak des zweiten Satzes - den ersten hatte er mit 7:6 für sich entschieden - und hatte Matchball. Als Polmans Schlag im Netz landete, schlug er den zurückprallenden Ball aus Frust in Richtung Seitenaus - und traf dabei unglücklich den Schiedsrichter am Kopf.