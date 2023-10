Elfriede, die steirische Tierschutz-Ikone

Meilenstein im obersteirischen Tierschutz

Das war schon damals so, vor 30 Jahren, als die Tierschutz-Ikone und Gründerin des Vereins „SOS Tier Murau“ eher zufällig als Heldin der Katzen durchstartete. „Ich wollte wem helfen, ehrenamtlich. Da bin ich zu einer Mindestrentnerin gekommen, die 13 Katzen hatte, und hab da zum Füttern angefangen.“ Sie erkannte rasch, dass es damit nicht getan war. „Man musste natürlich auch kastrieren, sonst werden das ja immer mehr.“ Also fing sie an, Katzen einzufangen, kastrieren und tierärztlich versorgen zu lassen, wieder an ihren Platz zu bringen - und setzte so einen Meilenstein im obersteirischen Tierschutz. Unzählige Tiere hat sie so mittlerweile vor Elend bewahrt.