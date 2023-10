Paenda: Unangenehmes angenehm verpackt

Ein bekanntes österreichisches Spezifikum ist es unter anderem, Künstler ein halbes Leben lang mit einem hervorstechenden Ereignis aus der Vergangenheit in Verbindung zu setzen. Die gebürtige Steirerin Paenda nahm 2019 für Österreich am Eurovision Song Contest teil und scheiterte mit „Limits“ im Halbfinale. Die Schmährufe von außen waren - wie immer in solchen Situationen - laut und zahlreich, die Psyche musste das erst einmal verarbeiten. Abseits der großen Mainstream-Bühne werkte die Künstlerin aber beharrlich an ihrer wahren musikalischen Identität, die sich weit stärker im elektronischen Pop befindet und mit mehr Schwung und internationalem Touch aufwartet. Die letzten zwei Jahre werkte Paenda nun an ihrem Drittwerk „Call Me Cat“, das nicht nur musikalisch, sondern auch konzeptionell intensiv ausgefallen ist.