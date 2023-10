„Ein Traditionsklub löst sich in Luft auf“

Laut Vereinsangaben gibt es - eigentlich wider Erwarten - keinen Konkurs. „Ich kann bestätigen, dass kein offenes Insolvenzverfahren läuft“, behauptet Klub-Anwalt Ronald Rödler. Blickt man auf die Geschehnisse des letzten Jahres (Datenkasten unten) kommt das fast schon einer Satire-Show gleich. Juristen spielen sich momentan (oder immer noch) den Ball hin und her. „Das Ganze liegt bei unserem Rechtsanwalt, ist am Laufen“, sagt NÖFV-Präsident Johann Gartner zur Causa. Was dann passiert, ist offen. „Schlimm, wenn sich ein Traditionsklub in Luft auflöst“, wird Gartner melancholisch. Dennoch sollte man beim ASK final in die große Grube blicken, die man sich über Monate, wenn nicht gar Jahre, selbst geschaufelt hat.