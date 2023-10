LIVE ab 17 Uhr: TSV Hartberg gegen die WSG Tirol

TSV Hartberg gegen WSG Tirol darf in der Regel als Duell auf Augenhöhe eingestuft werden. In der momentanen Situation treten die Steirer allerdings am Samstag (17.00 Uhr) als Favorit im Heimspiel der 10. Runde der Fußball-Bundesliga in der Profertil Arena an. Die Hartberger sind vier Ligapartien ungeschlagen und schnuppern als Fünfter Höhenluft, während die Tiroler nur drei Zähler vom Tabellenende entfernt Vorletzter sind. Für sie endet ein dreiteiliger Steiermark-Block.