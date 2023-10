Fellnasen vermisst, Hunde suchen neues Körbchen!

Wo versteckt sich die Flauschkugel?

In Kufstein Zell, in der Nähe der Wallfahrtskirche Kleinholz wird seit 14. September die weibliche, kastrierte Katze vermisst. Die Besitzer möchten ihre kleine Prinzessin wieder in die Arme schließen. Informationen zu der Katze bitte an das Tierheim Wörgl unter der Telefonnummer: 0664/8495351.