Lawson ersetzt Ricciardo im AlphaTauri auch

Der Grand Prix in der Nähe von Doha am Sonntag (19.00 Uhr/live ORF 1 und Sky) kommt für den Routinier noch zu früh, sodass der 21-jährige Neuseeländer Lawson erneut eine Chance erhält. Ricciardo hatte sich bei einem Trainingsunfall in Zandvoort Ende August den linken Mittelhandknochen gebrochen und fehlte schon bei den Rennen in den Niederlanden, in Monza (Italien), in Singapur und zuletzt in Suzuka (Japan).