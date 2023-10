Daniel Ricciardo muss weiter auf Comeback warten

Formel-1-Pilot Daniel Ricciardo (34) wird nach seinem Handbruch Medieninformationen zufolge auch beim Großen Preis von Katar an diesem Wochenende fehlen. Das berichtete das Fachportal „autosport.com“ am Dienstag. Demnach wird der Australier beim Rennen am Sonntag im Cockpit von Alpha Tauri erneut vom Neuseeländer Liam Lawson ersetzt. Offiziell verkündet hat das Schwesterteam von Red Bull die Personalentscheidung bisher nicht.