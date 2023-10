Formel 1 bald nicht mehr im Free-TV zu sehen?

Die Formel 1 ist heiß auf die Vereinigten Staaten. Und die USA sind heiß auf die „Königsklasse“. „Jeder, der sich die Netflix-Serie ,Drive to Survive‘ ansieht, wird sofort verstehen, warum die Formel 1 ein lohnenswertes Thema ist“, schrieb die US-Journalistin und Autorin Carrie Battan. „Die Quoten in der Formel 1 steigen drastisch an - ein Plus von 20 Prozent“, berichtete Red Bulls Motorsportchef Dr. Helmut Marko im „Krone“-Gespräch. Und dieser Tage macht ein möglicher TV-Deal die Runde: AppleTV will für zwei Milliarden Dollar die Exklusivrechte kaufen. Würde bedeuten, dass die Formel 1 völlig aus dem Free-TV fliegt ...