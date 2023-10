Schüsse an US-Uni: Fünf verletzt, Suche nach Täter

Am Dienstagabend sind an einer Universität in Baltimore im US-Bundesstaat Maryland Schüsse gefallen. Die Polizei bestätigte fünf Verletzte, wobei mittlerweile alle Opfer außer Lebensgefahr seien. Alle, die sich auf dem Campus aufhielten, wurden aufgefordert, sich zu verstecken oder in Sicherheit zu bringen. Mittlerweile wurde die Warnung aufgehoben. Die Suche nach dem Täter läuft allerdings noch.