Kalsdorf gestürzt - Hartberg wieder an der Spitze

Es geht rund in der steirischen Landesliga. Erst letzte Woche übernahm Kalsdorf die Tabellenspitze - jetzt ist der Regionalliga-Absteiger sie auch schon wieder los! Durch eine 1:5-Pleite in Gamlitz übernahmen die Hartberg Amateure, vor den Augen von Hartbergs Präsidentin Brigitte Annerl, wieder die Führung in der Tabelle. Mehr über die Landesliga in der Steiermark gibt es bei uns im Highlight-Video.