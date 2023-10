Vandalen der Letzten Generation wüteten bei Uni

Kreuzung blockiert - Rückstau bis auf Autobahn

Es war dies nicht die einzige Aktion der Letzten Generation am Montag in Tirol. In der Früh hatten Klimaaktivisten in Hall die Kreuzung Pfannhausstraße/Stadtgraben blockiert. Nachdem die Behörde aufgrund von Rückstauungen bis auf die Inntalautobahn mit der Auflösung der Protestaktion gedroht hatte, machten sich die Aktivisten freiwillig aus dem Staub.