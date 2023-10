Klimaaktivisten blockieren Verkehrshotspot in Hall

⛰️ ERSTMALS IN HALL IN TIROL ⛰️



Mit friedlichem Sitzstreik in Hall in Tirol auf der Kreuzung Pfannhausstraße/Stadtgraben. Auch in Tirol gab es einen Sommer voller Katastrophen und dramatischen Temperaturrekorde.#LetzteGenerationpic.twitter.com/NCLCKGQ7Od