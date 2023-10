Algerische Regierung vermittelt im Niger

Verfassung gilt nicht mehr

Der Putsch ereignete sich am 26. Juli. Die Präsidentengarde im Niger hatte den demokratischen Präsidenten Mohamed Bazoum abgesetzt. Der Kommandant der Eliteeinheit, General Abdourahamane Tiani, ernannte sich zum neuen Machthaber und setzte die verfassungsmäßige Ordnung außer Kraft. Für die Regierungen in Europa und den USA war der Niger bis zu diesem Zeitpunkt ein wichtiger Partner im Anti-Terror-Kampf in der Sahelzone, nachdem bereits zuvor in Mali und Burkina Faso das Militär die Macht übernommen hatte (siehe Video oben).