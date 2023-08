Westafrika stellt Truppe für Niger zusammen

Spekulationen über internen Machtkampf

Am 26. Juli hatte die Präsidialgarde unter General Abdourahamane Tiani den demokratisch gewählten Präsidenten Mohamed Bazoum in seiner Residenz festgesetzt, weil dieser Beobachtungen nach Tiani an der Spitze der Eliteeinheit auswechseln wollte. Daraufhin gab es erste Spekulationen über einen internen Machtkampf. Schließlich schlossen sich jedoch auch andere Zweige der Streitkräfte dem Putsch an, verkündeten „das Ende des Regimes“ und lösten alle verfassungsmäßigen Institutionen auf. Tiani übernahm die Macht.