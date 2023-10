Vorhang auf für leistbares Eigentum

Sich den Traum vom Eigenheim in Zeiten der Inflation zu erfüllen, ist für viele Menschen unerfüllbar. Mit dem Startschuss für das erste Pilotprojekt im landeseigenen Wohnbau soll das im Burgenland nicht länger so bleiben. Die Landesimmobilien Burgenland GmbH (LIB) und ihre Tochterfirma „So Wohnt Burgenland“ (SOWO Burgenland) setzen bis Ende 2024 das erste Wohnprojekt in Pinkafeld um.