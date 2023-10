Medizin-Studenten bekommen bei Praktikum 250€ mehr

So läuft das Praktikum ab

Das sogenannte Klinisch-praktische Jahr (KPJ) ist ein verpflichtender Bestandteil des Medizin-Studiums. Die angehenden Ärzte sollen ihr erworbenes Wissen dabei in der Praxis anwenden. An der Linzer Uni besteht das KPJ aus 16 Wochen in einer chirurgischen Abteilung, 16 Wochen in einer internen Abteilung und vier Wochen in einer allgemeinmedizinischen Einrichtung, in weiteren zwölf Praxis-Wochen können Wahlfächer belegt werden.