Kanada: Bär tötet in Nationalpark Pärchen mit Hund

Ein Bär hat in Kanada in einem der ältesten Nationalparks des Landes in der westlichen Provinz Alberta ein Paar und deren Hund angegriffen und tödlich verletzt. Die Leichen wurden am Samstagvormittag entdeckt. Ein Grizzly in der Nähe zeigte sich ausnehmend aggressiv und wurde zum Schutz der Öffentlichkeit eingeschläfert.