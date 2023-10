Kiew: Erster Marathon seit Beginn des Krieges

„Man muss versuchen, sein Leben mit allen Mitteln zu erleichtern“, sagte Vlada, eine 32 Jahre alte Teilnehmerin der Nachrichtenagentur AFP. „Wenn Sport einem hilft, mit Ängsten oder anderen schwierigen Lebenssituationen fertig zu werden, dann muss man das natürlich tun.“ Im Vorjahr musste das Event, an dem im Jahr 2019 17.000 Sportler teilgenommen hatten, aufgrund der Kampfhandlungen in der Ukraine abgesagt werden. Doch heuer setzte man ein Zeichen an die Welt: Das Leben geht weiter und man gibt sich nicht geschlagen.