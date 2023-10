Desirée Nick lacht über Iris Kleins „Playboy“-Plan

Selbst vom Laufsteg-Auftritt der Katzenberger-Mama auf der Fashion Week in New York lässt sich Nick nicht beeindrucken. „Seit Iris Klein da auf dem Steg war, hält sie sich für Kate Moss und will wohl Claudia Schiffer Konkurrenz machen“, so Nick mit spitzer Zunge - und weiter: „Dabei kannte niemand diese Modetante, für die sie da gelaufen ist.“ Das sei nur „die Freundin einer Freundin, die ihr einen Gefallen getan hat“, gewesen, so Nick. „Mich kann Iris Klein nicht für dumm verkaufen.“