Austria raubt Rapid-Choreo - Verkauf auf Willhaben

Was war passiert? Eine fünfköpfige Fangruppe der Wiener Austria soll während des Auswärts-Trips im Rahmen der Europa-Conference-League der Rapidler nach Florenz ins Allianz Stadion eingedrungen sein. Dabei sollen sie „in der Dunkelheit der Nacht“ eine Überrollfahne für das 35-Jahr-Jubiläum der Ultras erbeutet haben. Darüber informierte die Fanszene der Hütteldorfer via Flugblatt. Auch die Veilchen teilten so ihre (etwas andere) Ansicht des Geschehens mit.