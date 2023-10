Sportboss Ortlechner: „Da wird mir schlecht!“

„Gerade heute war die Hoffnung sehr, sehr groß, dass wir einen Befreiungsschlag landen. Mit dem Ergebnis hat es jetzt nicht geklappt, aber, ich glaube, das kann in der Mannschaft generell sehr viel ausgelöst haben. Diese heroische Leistung, auch weil ich der Meinung bin, dass in der Mannschaft sehr viel Potenzial steckt - und ich hoffe, dass das Derby die Initialzündung war“, so Ortlechner weiter.