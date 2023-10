Zoran Barisic: „Deswegen tut es unheimlich weh!“

Zoran Barisic (Rapid-Trainer): „Es gibt zwei Bilder in diesem Spiel. Von meinem Gefühl her waren wir in der ersten Hälfte die ein bisschen aktivere und vielleicht gefährlichere Mannschaft. Nach den beiden Ausschlüssen waren wir dann nicht gut genug, um uns noch mehr Torchancen herauszuspielen. Wir haben sehr viele technische Fehler gemacht, schlechte Entscheidungen getroffen - und die wenigen Tor-Chancen, die wir hatten, haben wir nicht genützt. Die Austria hat das natürlich sehr leidenschaftlich verteidigt. Aber wir haben zu kompliziert, zu viel durchs Zentrum gespielt, Schüsse aus der zweiten Reihe genommen, die man nicht nimmt und sind zu wenig über die Flügel durchgebrochen. Deswegen sind wir bitter enttäuscht, weil wir alle Chancen hatten, die aber nicht genützt haben - deswegen tut es unheimlich weh.“