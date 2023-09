Köchin erdrosselt: Ex-Mann in Schwechat verhaftet

Am nächsten Tag machte Mirko S. bei der Polizei eine Vermisstenanzeige. Als er dort vom Leichenfund seiner Ex „erfuhr“, weinte er wie ein Schlosshund und bat sogar seine Hilfe bei der Suche nach dem Täter an. Als sich die Ermittlungsschlinge später um seinen Hals zuzog, tauchte er - für drei Jahre - in Thailand unter.