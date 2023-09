Neos-Oktoberfest: O’zapft is und ausgeteilt wird

Platter wirbt für Tursky

Apropos Innsbruck-Wahl und Kandidaten. Nachdem nach wochenlangem Hin und Her seitens des „bürgerlichen Lagers“ endlich Noch-Digitalstaatssekretär Florian Tursky als Spitzenkandidat präsentiert wurde, wird nun daran gearbeitet, seinen Bekanntheitsgrad zu steigern. So meldete sich am gestrigen Donnerstag sogar Alt-Landeshauptmann Günther Platter zu Wort und betonte, dass Tursky „für das Bürgermeisteramt der Landeshauptstadt alles mitbringt, was es braucht. Er kann auf meine persönliche Unterstützung zählen.“ Was wenig verwunderlich ist, zumal Platter ja Turskys Karriere stets vorantrieb.