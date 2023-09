3 Tote: Täter von Rotterdam „psychisch auffällig“

Ein Student hat kurz vor 14.25 Uhr am Donnerstagnachmittag in Rotterdam in einer Wohnung und einem Krankenhaus auf Menschen geschossen. Drei Todesopfer (46, 39 und 14 Jahre alt) sind zu beklagen, das Motiv des Täters ist vollkommen unklar. Nun wurde bekannt: Die Staatsanwaltschaft hatte bereits vor längerer Zeit die Uniklinik vor psychisch auffälligem Verhalten des Studenten gewarnt.