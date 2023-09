PlayStation-Kumpel als größter Gegner im WM-Kampf

Sie kennen sich in- und auswendig. 2015 und 2016 waren MotoGP-Weltmeister Pecco Bagnaia und Jorge Martin, als sie noch beide in der Moto3 Vollgas gaben, Teamkollegen beim spanischen Aspar-Team. „Wir haben uns sogar das Zimmer geteilt“, lacht Jorge Martin. „Und am Abend haben wir uns dann auf der PlayStation duelliert.“ Vergangene Zeiten. Mittlerweile sind die Spielkonsolen-Kumpels zu den schärfsten Konkurrenten in der MotoGP mutiert.