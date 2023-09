Alarm! Von ÖFB-Helden ist nur die Hälfte fit

Beide, das wäre nach Arnautovic auch noch Michael Gregoritsch. Der Freiburg-Legionär, mit fünf Treffern 2023 Österreichs Torgarant, laboriert an einer verhärteten Wade. Der nächste Wackelkandidat. Und Sasa Kalajdzic ist zwar wieder fit, aber bei Wolverhampton noch nur Edeljoker. Er hat in der Saison erst 16 Minuten - mit einem Goldtor gegen Everton - in der Premier League in den Beinen. Alles nicht ideal. Aber noch sind zwei Wochen Zeit …