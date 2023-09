Deshalb wurde Helene Fischer so emotional

Aber: „Ich bin niemals leichtsinnig, ich gehe niemals leichtsinnig an irgendwelche Dinge heran“, fuhr die 39-Jährige fort. „Aber das ist einfach für mich als Künstlerin so wertvoll, gerade jetzt in diesen Jahren. Wer weiß, ob ich mit 60 nicht einfach nur dasitzen möchte und einfach für euch singen möchte. Aber ich möchte jetzt eben diesen Moment nutzen und mich vollends verausgaben.“