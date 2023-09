Stromausfall bei Cup-Hit, TV-Übertragung bricht ab

Duell auf Augenhöhe

Sportlich bekamen die Zuschauer ein hoch spannendes, wenn auch überraschendes, Duell zu sehen. Nachdem die Hütteldorfer in der 18. Minuten durch einen Elfmeter von Oliver Strunz in Führung gegangen waren, drehten die Hausherren die Partie dank Kreuzer (36.) und Wimmleitner (76.). Erst in der 82. Minute konnte Matthias Seidl Rapid in die Verlängerung retten.