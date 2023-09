Union Gurten gegen Rapid ab 20.30 Uhr LIVE

Die Oberösterreicher liegen derzeit in der Regionalliga Mitte im Tabellenmittelfeld (auf Rang 8 mit drei Punkten Rückstand auf Platz 3) und konnten bei ihrer Generalprobe in der vergangenen Runde die LASK Amateure OÖ mit 1:0 vor eigenem Publikum bezwingen. Rapid spielte in der Bundesliga am Sonntag gegen Sturm 1:1. Heute wird in Ried eine große Kulisse erwartet.