„Kampf um Leben und Tod gegen aggressive Kuh“

Dank an „meine Lebensretterin“

Die Bäuerin krabbelte dann aus dem Gefahrenbereich, die albtraumhaften Angriffe hatte sie in Embryostellung überstanden. „Es tut mir alles weh und ich habe blaue Flecken, auch am Kopf – aber so weit geht es mir gut“, meldete sie sich, bezeichnete Steiner als „meine Lebensretterin“. Deren Lehre: „Wenn man einen passenden Gegenstand in der Hand hat, muss man sich das Einschreiten zutrauen.“