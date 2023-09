Wieder Kinder in Osttirol mit Süßem angelockt!

Am Mittwoch zwischen 7.20 und 7.45 Uhr wurden drei Kinder auf ihrem Schulweg in Lienz - im Bereich der Unterführung Amlacher Straße - von einem Mann in einem weißen Pkw angesprochen. Das gaben die Kinder bei der Polizei an. Der Mann sei grauhaarig gewesen und habe ein blau-weißes Hemd getragen. Ein Kind gab an, dass ihm der Mann Süßigkeiten angeboten habe. Ein sofortige Fahndung verlief negativ. Zeugen des Vorfalles werden ersucht, sich bei der Polizei Lienz zu melden unter: 059133-7230.