Betrug mit Krypto-Masche und Kaffeeliebhaber

Kaffeediebstahl in Firma

In der Nacht auf Dienstag schlugen Kaffeeliebhaber bei einer Klagenfurter Firma zu. „Die Einbrecher stahlen 20 Kartons Kaffee“, erklärt die Polizei. „Dem 65-jährigen Eigentümer entstand so ein Schaden von mehreren Tausend Euro.“