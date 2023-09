Rassismus-Eklat bei Turnevent: Kind wird ignoriert

In den sozialen Medien sorgte das Video, das bereits im März 2022 entstanden sein soll, nun für mächtig Aufregung. So meldete sich sogar US-Turnsuperstar Simone Biles zu Wort. „Es gibt keinen Platz für Rassismus, in keiner Sportart oder überhaupt. Es brach mir das Herz, das zu sehen, also habe ich ihr ein kleines Video geschickt“, reagierte die 26-Jährige auf den Clip.