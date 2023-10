Selena Gomez verzückt mit heißem Kurven-Style

Feuriges Rot als Eyecatcher

Auch mit ihrem Look bei den Video Music Awards, die Mitte September in den USA verliehen wurden, brachte Gomez ihre Fans wohl zum Strahlen. In der feuerroten Robe in Blümchen-Optik und mit herzförmigem Ausschnitt, die von Oscar de la Renta stammte, war die Sängerin eindeutig der modische Star des Abends.