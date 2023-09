„Nicht sicher, ob ihm sein Zustand bewusst ist“

Mehr als ein halbes Jahr nach Bekanntwerden der Demenz-Diagnose von US-Schauspieler Bruce Willis (68) hat dessen Ehefrau in einem Fernsehinterview über die Erkrankung des Stars gesprochen. „Es ist hart für die Person mit der Diagnose, es ist auch hart für die Familie“, sagte Emma Heming Willis (45) am Montag in der „Today“-Show beim Sender NBC.