Bruce Willis‘ Diagnose: Was hinter Aphasie steckt

Aphasie ist eine Sprachstörung und keine Sprechstörung wie etwa Stottern. Es geht nicht um die Artikulation von Lauten, sondern Aphasie-Betroffene sind nicht in der Lage, Wörter gedanklich zu bilden und/oder zu verstehen. „Menschen, die an einer Sprachstörung leiden, sind in ihrem Sprechen beeinträchtigt, jedoch nicht geistig behindert“, betont Prim. Dr. Andreas Winkler, Neurologe sowie ärztlicher Direktor der Reha-Klinik Pirawarth in Niederösterreich und Wien. Die Störung kann plötzlich oder allmählich auftreten. Welcher Auslöser hat bei Bruce Willis zum „Verstummen“ geführt?