Wespenjagd mit Gasbrenner: Gartenhaus in Flammen

Gleich zwei Wespennester hatten sich am Gartenhaus des 63-Jährigen gebildet. Um diese nachhaltig loszuwerden, rückte der Einheimische am späten Montagvormittag mit dem Gasbrenner an. Rund zwei Stunden, nachdem er seine Arbeit begonnen hatte, passierte dann das Unglück: Das Gartenhaus geriet in Brand.