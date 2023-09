RandalierendeGürtelbanden am Broda-Platz

Wir bekommen regelmäßig Maisl von den Zuständen am Christian-Broda-Platz. Die zugespielten Bilder zeigen Menschen, die am Denkmal ihre Notdurft erledigen, unter Einfluss von Substanzen am Boden liegend schlafen oder auf Opfer wartende Dealer. Wir wollten uns selbst ein Bild machen. Und tatsächlich wird uns eben dieses Bild geboten. Jetzt wird der Platz umgestaltet, Anrainer glauben nicht, dass sich dadurch etwas ändern wird. Und auch der Floridsdorder Bahnhof ist ein Tummelplatz für Ondachlose und Alkoholsüchtige. Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.