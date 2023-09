Johannes B. Kerner: „Ich verlier nicht gern...!“

Du hast damals auch deine TV-Produktionsfirma verkauft?

Ja, ich habe meine Anteile an meinen Partner verkauft und vom Erlös eine ausschließlich gemeinnützige Stiftung gegründet, deren Zweck die Förderung von jungen Menschen in Kultur und Sport ist. Seither unterstützen wir Sportveranstaltungen und organisieren einmal im Jahr in der Elbphilharmonie in Hamburg ein großes klassisches Konzert für Kinder - und zwar für solche, die sonst nie in so ein Konzert gehen könnten. Ich glaube nämlich, dass die breite Mitte der Gesellschaft weniger auseinanderklaffen würde, wenn wir in vielen Bereichen mehr aufeinander zugehen würden.