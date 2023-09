Weltweit 2. Patienten Schweineherz eingepflanzt

Das Organ wurde genetisch verändert, um Abstoßungsreaktionen zu verhindern. Der erste Patient, bei dem so eine Operation durchgeführt wurde, war allerdings rund zwei Monate nach dem Eingriff verstorben. Doch dieses Risiko nahm Lawrence Faucette gern in Kauf: „Zumindest habe ich jetzt Hoffnung und eine Chance“, erklärte der Herzkranke in einem Video, das das Krankenhaus vor der Operation am Mittwoch aufgenommen hatte. „Ich werde mit aller Kraft um jeden Atemzug kämpfen, den ich kriegen kann.“