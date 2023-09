F1-Hammer: Red Bull sichert Lawson Stammplatz zu

Lawson steht bereit

Lawson überzeugt derzeit als zweiter AlphaTauri-Pilot neben Yuki Tsunoda in Abwesenheit von Daniel Ricciardo. Der 21-Jährige holte mit Platz neun in Singapur sensationell zwei WM-Punkte. In Japan fuhr er den elften Platz ein. Fakt ist: Der Vertrag von Sergio Perez läuft 2024 aus und auch die Arbeitspapiere von Tsunoda und Ricciardo sind nur bis 2024 gültig. Sollte einer der drei nächstes Jahr dem Druck nicht standhalten können, würde Lawson bereitstehen.