Ferlachs Neue aus dem Ländle eroberte schon Europa

Ferlachs Handball-Mädels treffen am Samstag-Abend (20 Uhr) auswärts auf Benfica Lissabon. Holprig war die Anreise: Weil das Flugzeug kaputt war, kam man erst müde am Freitag an. Marksteiner-Schwestern sind Ferlachs neue Waffe: Adriana gewann schon einen internationalen Titel, „Küken“ Viktoria ist erstmals fern ihrer Heimat.