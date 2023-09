Schröcksnadel fürchtet „Katastrophe für Skisport“

Der Reihe nach: Marco Odermatt, als prominenter Stellvertreter vieler Red-Bull-Athleten, droht eine Strafe, sollte er in der kommenden Saison den gleichen Helm wie aus der Vorsaison tragen (und damit von Sieg zu Sieg brausen). Das jedenfalls setzt sich die FIS unter Präsident Johan Eliasch in den Kopf. Seiner Ansicht zufolge wird die reglementierte Logo-Größe des Sponsors von 50 Quadratzentimetern bei Red Bull durch die Lackierung in den Firmenfarben über den kompletten Helm überschritten. Zu große Werbung also? Eliasch scheint entschlossen, es durchzuziehen.