Grünwald: „Das ehrt mich natürlich sehr“

„Das ehrt mich natürlich sehr“, sagt Alexander Grünwald. Was genau er meint, erklärt der Ex-Austria-Kapitän hier im Gespräch (im Video oben) mit Michael Fally, aufgezeichnet bei der Bounce Fight Night, ebenso wie den Zustand seiner Knie, was er von der Faszination Boxen hält und wie‘s der Austria dieser Tage so geht.